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ФСБ на несколько часов задержала крымских татар на админгранице с Крымом

ФСБ на несколько часов задержала крымских татар на админгранице с Крымом

Киев  •  УНН

 • 14081 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На административной границе между Крымом и материковой Украиной Федеральная служба безопасности (ФСБ) России на несколько часов задержала группу крымскотатарских активистов. Об этом сообщил председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook, передает УНН.

"На пункте пропуска задержаны (первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар - ред.) Нариман Джелял, (делегат Курултая - ред.) Леммар Юнусов, (активист, бывший делегат Курултая - ред.) Асаба Мустафа..." - отметил представитель Курултая.

Позже он отметил, что "после сердобольных разговоров" всех задержанных на пункте "Чонгар" отпустили.

По его словам, активистов задержали "для беседы" сотрудники ФСБ.

При этом он добавил, что ранее на пункте пропуска "Чонгар" также ФСБ задержала крымскотатарскую активистку и политолога Леонору Дюльбер. Сейчас ее тоже отпустили.

По данным "Крим.Реалии", российские силовики никак не комментируют задержание активистов.

Напомним, 18 сентября российские силовики в оккупированном Крыму провели обыск в доме у семьи крымских татар.

Обыски в оккупированном Крыму являются обычной практикой российских силовых ведомств в отношении представителей крымскотатарского народа. За 9 месяцев 2018 года в оккупированном Крыму было проведено 79 обысков, из них 68 домах крымских татар.

По данным ООН, количество таких обысков в начале текущего года выросло втрое по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

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