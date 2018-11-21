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У Криму ФСБ обшукує будинок кримськотатарського активіста

У Криму ФСБ обшукує будинок кримськотатарського активіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН.  Співробітники Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму проводять обшук у жителя міста Старий Крим Ісмета Меметова. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення "Кримської солідарності" в Facebook. 

Меметова підозрюють у причетності до Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого в Росії та на території окупованого Москвою півострова.

Сам Ісмет Меметов з звинуваченнями не згоден і пов'язує даний тиск зі своїм активним відвідуванням судів за політично вмотивованими справах (з 2015 року в Криму постійно проводяться арешти кримських татар) і активною позицією по боротьбі з цією несправедливістю.

Як повідомляв УНН, ФСБ на кілька годин затримала кримських татар на адмінмежі з Кримом

Нагадаємо, 18 вересня російські силовики в окупованому Криму провели обшук в будинку у сім'ї кримських татар.

Обшуки в окупованому Криму є звичайною практикою російських силових відомств щодо представників кримськотатарського народу. За 9 місяців 2018 року в окупованому Криму було проведено 79 обшуків, з них 68 - у будинках кримських татар.

За даними ООН, кількість таких обшуків на початку поточного року зросла втричі в порівнянні з відповідним періодом 2017 року.

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