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В Крыму два летчика катапультировались из истребителя Су-30СМ, который стоял на земле

Киев • УНН

 • 35209 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Двое летчиков катапультировались из истребителя Су-30СМ, который стоял на земле, на военном аэродроме Саки в оккупированном Крыму, оба члена экипажа живы. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах, передает УНН.

В Крыму два летчика катапультировались из истребителя Су-30СМ, который стоял на земле

Цитата

"В пятницу в 18:50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков с Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги", - сказал он.

Детали

Позже в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) уточнили, что никто не пострадал.

"21 мая во время подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы", - заявили в пресс-службе.

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Для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродроме работает специальная комиссия.

Добавим

Су-30 (по классификации НАТО - Flanker-C) - российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ - его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС России и некоторых зарубежных стран.

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