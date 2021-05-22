В Крыму два летчика катапультировались из истребителя Су-30СМ, который стоял на земле
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Двое летчиков катапультировались из истребителя Су-30СМ, который стоял на земле, на военном аэродроме Саки в оккупированном Крыму, оба члена экипажа живы. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах, передает УНН.
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"В пятницу в 18:50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков с Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги", - сказал он.
Детали
Позже в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) уточнили, что никто не пострадал.
"21 мая во время подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы", - заявили в пресс-службе.
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Для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродроме работает специальная комиссия.
Добавим
Су-30 (по классификации НАТО - Flanker-C) - российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ - его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС России и некоторых зарубежных стран.