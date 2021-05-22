У Криму два льотчика катапультувалися із винищувача Су-30СМ, що стояв на землі

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"У п'ятницю о 18:50 на аеродромі Саки в Криму при підготовці до вильоту з землі відбулося катапультування льотчиків з Су-30СМ. Обидва льотчика живі. Технік літака отримав опіки", - сказав він.

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Пізніше у прес-службі Південного військового округу (ЮВО) уточнили, що ніхто не постраждав.

"21 травня під час підготовки до планового польоту літака Су-30СМ на аеродромі Саки сталося нештатне спрацьовування системи катапультування. У результаті катапультування ніхто не постраждав. Обидва льотчики живі", - заявили в прес-службі.

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Для проведення технічного обстеження літака і встановлення причин події на аеродромі працює спеціальна комісія.

Додамо

Су-30 (за класифікацією НАТО - Flanker-C) - російський двомісний багатоцільовий важкий винищувач, в той час як Су-30СМ - його сучасна модифікація, яку поставляють на озброєння ВПС Росії і деяких зарубіжних країн.