У Криму два льотчика катапультувалися із винищувача Су-30СМ, що стояв на землі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Двоє льотчиків катапультувалися з винищувача Су-30СМ, що стояв на землі, на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму, обидва члени екіпажу живі. Про це повідомило в суботу ТАСС джерело в силових структурах, передає УНН.
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"У п'ятницю о 18:50 на аеродромі Саки в Криму при підготовці до вильоту з землі відбулося катапультування льотчиків з Су-30СМ. Обидва льотчика живі. Технік літака отримав опіки", - сказав він.
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Пізніше у прес-службі Південного військового округу (ЮВО) уточнили, що ніхто не постраждав.
"21 травня під час підготовки до планового польоту літака Су-30СМ на аеродромі Саки сталося нештатне спрацьовування системи катапультування. У результаті катапультування ніхто не постраждав. Обидва льотчики живі", - заявили в прес-службі.
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Для проведення технічного обстеження літака і встановлення причин події на аеродромі працює спеціальна комісія.
Додамо
Су-30 (за класифікацією НАТО - Flanker-C) - російський двомісний багатоцільовий важкий винищувач, в той час як Су-30СМ - його сучасна модифікація, яку поставляють на озброєння ВПС Росії і деяких зарубіжних країн.