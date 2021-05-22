Невдало десантувались з вертольота і впали з 15-метрової висоти: у Росії на навчаннях загинули два спецпризначенці

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Двоє росгвардійців загинули під час навчань на березі Кольської затоки в четвер. За попередньою інформацією, подія трапилася під час беспарашютного десантування з борту вертольота на палубу корабля.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, причиною трагедії стала погана погода, - навідник вертольота помилився з точкою, довжини тросів не вистачило і бійці впали з висоти 15 метрів. Висадка проходила з вертольота Мі-8.

Росгвардія спільно зі слідчими органами проводить перевірку за фактом загибелі людей. Причини смерті співробітників силового відомства не називаються.