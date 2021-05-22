Неудачно десантировались с вертолета и упали с 15-метровой высоты: в России на учениях погибли два спецназовца
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В России сотрудники СОБР Мурманского регионального управления ФСВНГ погибли в результате несчастного случая во время учений. Трагедия произошла во время тренировки высадки с вертолета на борт корабля, передает УНН.
Детали
Двое росгвардийцев погибли в ходе учений на берегу Кольского залива в четверг. По предварительной информации, происшествие случилось во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля.
Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной трагедии стала плохая погода, - наводчик вертолета ошибся с точкой, длины тросов не хватило и бойцы упали с высоты 15 метров. Высадка проходила с вертолета Ми-8.
Росгвардия совместно со следственными органами проводит проверку по факту гибели людей. Причины смерти сотрудников силового ведомства не называются.