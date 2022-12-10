В Крыму "хлопок": соцсети сообщают о взрывах на аэродроме Бельбек и в Джанкое
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Крыму – "хлопок". Как сообщает Telegram-канал "Карта воздушных тревог", взрывы прогремели на аэродроме Бельбек и в Джанкое, передает УНН.
Детали
Информация о взрывах в Джанкое появилась около 20:30.
Впоследствии появилось сообщение о взрывах на аэродроме Бельбек в Севастополе.
В Telegram-канале "ЧП Севастополь" также появилось сообщение, что "в районе аэропорта сильный хлопок".
Ранее
В Мелитополе горячо. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров и добавил, что во всех районах города слышны взрывы.