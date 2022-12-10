У Криму "бавовна": соцмережі повідомляють про вибухи на аеродромі Бельбек та у Джанкої
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Криму - "бавовна". Як повідомляє Telegram-канал "Карта повітряних тривог", вибухи пролунали на аеродромі Бельбек та у Джанкої, передає УНН.
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Інформація про вибухи у Джанкої з'явилась близько 20:30.
Згодом з'явилось повідомлення про вибухи на аеродромі Бельбек у Севастополі.
У Telegram-каналі "ЧП Севастополь" також з'явилось повідомлення, що "у районі аеропорту сильний хлопок".
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У Мелітополі гаряче. Про це повідомив міський голова Іван Федоров і додав, що у всіх районах міста чути вибухи.