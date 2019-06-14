В Крыму 86 человек лишены свободы по политическим мотивам - правозащитники

"По состоянию на май 2019 года 86 человек находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного уголовного преследования", - говорится в сообщении.



Так, 7 мая "Киевский районный суд Симферополя" осудил ялтинского блогера Евгения Гайворонского к 10 суткам административного ареста за отказ проходить медицинское освидетельствование после его задержания 26 марта 2019. Гайворонский считает, что преследование началось после появления на его странице в социальных сетях проукраинских высказываний.



Как сообщал УНН, 30 мая в Джанкое российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток. Сначала была задержана активистка, правозащитница и гражданская журналистка Лутфие Зудиева. Позже стало известно и о задержании активистки, жены фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора инициативы "Крымское детство" Мумин Салиевой. Впоследствии Салиеву отпустили. Немного позже отпустили и Зудиеву.