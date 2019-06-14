У Криму 86 осіб позбавлені волі з політичних мотивів – правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Криму станом на травень 86 осіб позбавлені волі з політичних мотивів. Про це йдеться у Моніторинговому огляді Кримської правозахисної групи на підставі матеріалів, зібраних у травні 2019 року, передає УНН.
"Станом на травень 2019 року 86 осіб перебувають у місцях позбавлення волі у рамках політично вмотивованого кримінального переслідування", - йдеться у повідомленні.
Так, 7 травня "Київський районний суд Сімферополя" засудив ялтинського блогера Євгена Гайворонського до 10 діб адміністративного арешту за відмову проходити медичний огляд після його затримання 26 березня 2019 року. Гайворонський вважає, що переслідування розпочалося після появи на його сторінці у соціальних мережах проукраїнських висловлювань.
Як повідомляв УНН, 30 травня в Джанкої російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток. Спочатку була затримана активістка, правозахисниця і громадянська журналістка Лутфіє Зудієва. Пізніше стало відомо і про затримання активістки, дружини фігуранта другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”, координатора ініціативи “Кримське дитинство” Муміне Салієвої. Згодом Салієву відпустили. Трохи згодом відпустили і Зудієву.