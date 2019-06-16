В Кремле заняли выжидательную позицию в отношении Зеленского

"Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений... До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - сказал он.

Песков пояснил, что под основными вопросами российско-украинской повестки дня подразумеваются "в целом недружественная линия Украины по отношению к России" и позиция в отношении минских договоренностей.



Как сообщал УНН, Путин надеется, что Зеленский в роли президента "быстро адаптируется".