У Кремлі зайняли вичікувальну позицію щодо Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Кремлі існують позитивні очікування від політики нового президента України Володимира Зеленського, при цьому розуміння його позиції по російсько-українським відносинам відсутнє. Про це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив в ефірі передачі "Москва. Кремль. Путін" по телеканалу "Росія-1", передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ви знаєте, що президент Путін сказав, що для нього найкращим критерієм буде зрозуміти підходи нового президента України до основних питань порядку денного російсько-українських відносин ... До сих пір розуміння немає, як буде до цього Зеленський ставитися. Тому Путін займає таку вичікувальну позицію. але в цілому підхід позитивний, і очікування стриманого оптимізму є, але чіткої ясності, що ж буде відбуватися в Києві, поки, на жаль, немає ні у кого ", - сказав він.
Пєсков пояснив, що під основними питаннями російсько-українського порядку денного маються на увазі "в цілому недружня лінія України щодо Росії" і позиція щодо мінських домовленостей.
Як повідомляв УНН, Путін сподівається, що Зеленський в ролі президента "швидко адаптується" .