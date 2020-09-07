В Кремле заявили, что визит Лукашенко в Россию ожидается в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Подготовка визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию находится в активной стадии, его можно ждать в ближайшие дни. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
“Она (подготовка) находится в активной стадии. В целом, его (визит) можно ожидать в ближайшие дни, мы вас проинформируем своевременно”, — сказал он.
Представитель Кремля при этом опроверг информацию, что визит может состояться 13 сентября.
“Это неверная дата”, — заявил Песков.
Как сообщал УНН, в конце августа состоялась телефонная беседа между двумя президентами — Лукашенко и Путиным. Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время.