В Кремле заявили, что визит Лукашенко в Россию ожидается в ближайшие дни

“Она (подготовка) находится в активной стадии. В целом, его (визит) можно ожидать в ближайшие дни, мы вас проинформируем своевременно”, — сказал он.

Представитель Кремля при этом опроверг информацию, что визит может состояться 13 сентября.

“Это неверная дата”, — заявил Песков.

Как сообщал УНН, в конце августа состоялась телефонная беседа между двумя президентами — Лукашенко и Путиным. Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время.