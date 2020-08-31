У Кремлі анонсували зустріч Путіна з Лукашенком
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві в найближчі два тижні. Про це в понеділок заявив журналістам прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Терміни узгоджуються, але два президента вчора домовилися, що це відбудеться в найближчі тижні. Відповідно, протягом кількох тижнів точно зустріч відбудеться", - сказав він, відповідаючи на питання про терміни візиту Лукашенко до Москви для переговорів з Путіним.
Нагадаємо, напередодні відбулася телефонна розмова між двома президентами. Глави держав домовилися про особисту зустріч найближчим часом.