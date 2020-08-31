У Кремлі анонсували зустріч Путіна з Лукашенком

"Терміни узгоджуються, але два президента вчора домовилися, що це відбудеться в найближчі тижні. Відповідно, протягом кількох тижнів точно зустріч відбудеться", - сказав він, відповідаючи на питання про терміни візиту Лукашенко до Москви для переговорів з Путіним.

Нагадаємо, напередодні відбулася телефонна розмова між двома президентами. Глави держав домовилися про особисту зустріч найближчим часом.