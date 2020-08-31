В Кремле анонсировали встречу Путина с Лукашенко

"Сроки согласовываются, но два президента вчера договорились, что это произойдет в ближайшие недели. Соответственно, в течение нескольких недель точно встреча состоится", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках визита Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным.

Напомним, накануне состоялась телефонная беседа между двумя президентами. Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время.