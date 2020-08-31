В Кремле анонсировали встречу Путина с Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сроки согласовываются, но два президента вчера договорились, что это произойдет в ближайшие недели. Соответственно, в течение нескольких недель точно встреча состоится", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках визита Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным.
Напомним, накануне состоялась телефонная беседа между двумя президентами. Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время.