У Кремлі заявили, що візит Лукашенка у Росію очікується у найближчі дні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Підготовка візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Росію знаходиться в активній стадії, його можна чекати в найближчі дні. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Вона (підготовка) знаходиться в активній стадії. В цілому, його (візит) можна очікувати в найближчі дні, ми вас проінформуємо своєчасно”, — сказав він.
Представник Кремля при цьому спростував інформацію, що візит може відбутися 13 вересня.
“Це невірна дата”, — заявив Пєсков.
Як повідомляв УНН, в кінці серпня відбулася телефонна розмова між двома президентами — Лукашенко і Путіним. Глави держав домовилися про особисту зустріч найближчим часом.