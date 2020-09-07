У Кремлі заявили, що візит Лукашенка у Росію очікується у найближчі дні

“Вона (підготовка) знаходиться в активній стадії. В цілому, його (візит) можна очікувати в найближчі дні, ми вас проінформуємо своєчасно”, — сказав він.

Представник Кремля при цьому спростував інформацію, що візит може відбутися 13 вересня.

“Це невірна дата”, — заявив Пєсков.

Як повідомляв УНН, в кінці серпня відбулася телефонна розмова між двома президентами — Лукашенко і Путіним. Глави держав домовилися про особисту зустріч найближчим часом.