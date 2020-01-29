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В Кремле заявили, что уточнят, приглашен ли Зеленский на День победы в Москве

Киев • УНН

 • 45565 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал уточнить, приглашен ли Президент Украины Владимир Зеленский на торжества в честь Дня Победы в мае в Москву. При этом он вновь выразил сожаление по поводу высказываний украинского лидера о СССР и Второй мировой войне, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

В Кремле заявили, что уточнят, приглашен ли Зеленский на День победы в Москве

“Мне нужно это уточнить (вопрос о приглашении Зеленского), я пока не готов ответить”, — признался представитель Кремля, отвечая в среду на вопросы журналистов.

При этом Песков отметил, что “подобные высказывания (Зеленского о СССР и Второй мировой войне) кроме сожаления и непонимания ничего не вызывают”.

Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. По его словам, Польша и польский народ первыми ощутили на себе “сговор тоталитарных режимов”, что и привело к началу войны. Ранее Песков уже говорил, что такие слова Зеленского являются ошибочными и оскорбительными для памяти десятков миллионов людей, в том числе украинцев.

Добавим, что спикер Госдумы заявил, что Зеленский хочет “очернить совместную с РФ историю Украины”.

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