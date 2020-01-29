Спікер Держдуми заявив, що Зеленський хоче "очорнити спільну з РФ історію України"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заради збереження влади нібито “прагне очорнити спільну з Росією історію”. Таку думку в середу висловив спікер Держдуми В’ячеслав Володін в ході відвідування Єврейського музею і центру толерантності, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“Сьогодні ми бачимо, коли президент України відрікся від діда і намагається заради збереження влади, визнання ряду європейських країн і США зробити все для того, щоб очорнити нашу загальну історію”, — сказав Володін, коментуючи слова Зеленського про початок Другої світової війни.
На думку голови нижньої палати, заяви президентів Польщі, України та ряду політиків прибалтійських країн перекреслюють пам’ять про історію війни. “Це не тільки блюзнірство, але і несправедливо, в першу чергу, по відношенню до пам’яті їхніх дідів і прадідів. Тому що зараз вони (політики) практично відрікаються від них”, — вважає російський політик.
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“Цього не повинно відбуватися. І громадяни, ми всі разом повинні розуміти, що ті, хто хочуть відібрати в нас історію, ті, хто хочуть її переписати, вони намагаються забрати у нас близьких, які загинули, давши можливість нам сьогодні жити”, — зазначив Володін.
Нагадуємо, висловлювання президента України Володимира Зеленського про причетність СРСР до розв’язування Другої світової війни говорять нібито “про його намір догодити кураторам з Заходу, а також про відсутність самостійності в української держави”. Таку думку висловив у вівторок журналістам голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.