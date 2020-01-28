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Російська Держдума прокоментувала слова Зеленського про СРСР

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Висловлювання президента України Володимира Зеленського про причетність СРСР до розв’язування Другої світової війни говорять нібито “про його намір догодити кураторам з Заходу, а також про відсутність самостійності в української держави”. Таку думку висловив у вівторок журналістам голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Російська Держдума прокоментувала слова Зеленського про СРСР

“Заява Зеленського про причетність СРСР до розв’язування Другої світової війни свідчить про те, що Україна досі є територією зовнішнього управління. На догоду західним кураторам Києва нинішній український лідер встав на сторону історичної брехні, а аж ніяк не правди”, — сказав Слуцький, підкресливши , що “це соромно і по-блюзнірському по відношенню до пам’яті полеглих у боротьбі з фашизмом”.

“Подібні заяви ображають також ветеранів, які перемогли у найстрашнішій і кровопролитній війні, де росіяни й українці стояли пліч-о-пліч”, — заявив глава комітету.

Нагадаємо, звинувачення Володимира Зеленського на адресу СРСР про розв’язання Другої світової війни “є справжньою зрадою по відношенню до власних співвітчизників і самим підлим ударом нового президента по російсько-українським відносинам”. Таку думку висловив у вівторок глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев.

Також слова українського Президента прокоментували у Кремлі, сказавши, що слова Зеленського “помилкові та образливі”.

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