Российская Госдума прокомментировала слова Зеленского о СССР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны говорят якобы “о его намерении угодить кураторам с Запада, а также об отсутствии самостоятельности у украинского государства”. Такое мнение высказал во вторник журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“Заявление Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны свидетельствует о том, что Украина до сих пор является территорией внешнего управления. В угоду западным кураторам Киева нынешний украинский лидер встал на сторону исторической лжи, а отнюдь не правды”, — сказал Слуцкий, подчеркнув, что “это стыдно и кощунственно по отношению к памяти павших в борьбе с фашизмом”.
“Подобные заявления оскорбляют также ветеранов, победивших в самой страшной и кровопролитной войне, где русские и украинцы стояли плечом к плечу”, — заявил глава комитета.
Напомним, обвинения Владимира Зеленского в адрес СССР о развязывание Второй мировой войны “является настоящей изменой по отношению к собственным соотечественников и самым подлым ударом нового президента по российско-украинским отношениям”. Такое мнение высказал во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Также слова украинского Президента прокомментировали в Кремле, сказав, что слова Зеленского “ложные и оскорбительные”.