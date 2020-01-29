Спикер Госдумы заявил, что Зеленский хочет "очернить совместную с РФ историю Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ради сохранения власти якобы “стремится очернить совместную с Россией историю”. Такое мнение в среду высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“Сегодня мы видим, когда президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю”, — сказал Володин, комментируя слова Зеленского о начале Второй мировой войны.
По мнению председателя нижней палаты, заявления президентов Польши, Украины и ряда политиков прибалтийских стран перечеркивают память об истории войны. “Это не только кощунственно, но и несправедливо, в первую очередь, по отношению к памяти их дедов и прадедов. Потому что сейчас они (политики) практически отрекаются от них”, — считает российский политик.
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“Этого не должно происходить. И граждане, мы все вместе должны понимать, что те, кто хотят отнять у нас историю, те, кто хотят ее переписать, они пытаются забрать у нас близких, которые погибли, дав возможность нам сегодня жить”, — заявил Володин.
Напоминаем, высказывания президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к решению Второй мировой войны говорят якобы “о его намерении угодить кураторам с Запада, а также об отсутствии самостоятельности у украинского государства”. Такую мысль высказал во вторник журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.