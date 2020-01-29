У Кремлі заявили, що уточнять, чи запрошений Зеленський на День перемоги у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков обіцяв уточнити, чи запрошений Президент України Володимир Зеленський на урочистості на честь Дня Перемоги в травні в Москву. При цьому він знову висловив жаль з приводу висловлювань українського лідера про СРСР і Другу світову війну, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Мені потрібно це уточнити (питання про запрошення Зеленського), я поки не готовий відповісти”, — зізнався представник Кремля, відповідаючи в середу на питання журналістів.
При цьому Пєсков зазначив, що “подібні висловлювання (Зеленського про СРСР і Другу світову війну) крім жалю і нерозуміння нічого не викликають”.
Зеленський під час свого візиту до Польщі звинуватив СРСР у розв’язанні Другої світової війни нарівні з фашистською Німеччиною. За його словами, Польща і польський народ першими відчули на собі “змову тоталітарних режимів”, що і призвело до початку війни. Раніше Пєсков вже говорив, що такі слова Зеленського є помилковими і образливими для пам’яті десятків мільйонів людей, в тому числі українців.
Додамо, що спікер Держдуми заявив, що Зеленський хоче “очорнити спільну з РФ історію України”.