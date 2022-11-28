В кремле заявили, что российские войска не собираются покидать ЗАЭС

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"Не нужно искать каких-либо признаков там, где их нет и не может быть", – сказал песков.

Так он ответил на заявление президента Энергоатома Петра Котина о появлении признаков того, что оккупанты готовятся покинуть Запорожскую АЭС.

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В отчете аналитиков ISW говорится, что в российском информационном пространстве начинают терять веру в способность российских войск удерживать основные районы на западе Запорожской области, что, возможно, создает информационные условия для выхода россии из этого района.