В кремле заявили, что российские войска не собираются покидать ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что отвода российских войск от Запорожской АЭС не может быть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Не нужно искать каких-либо признаков там, где их нет и не может быть", – сказал песков.
Так он ответил на заявление президента Энергоатома Петра Котина о появлении признаков того, что оккупанты готовятся покинуть Запорожскую АЭС.
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В отчете аналитиков ISW говорится, что в российском информационном пространстве начинают терять веру в способность российских войск удерживать основные районы на западе Запорожской области, что, возможно, создает информационные условия для выхода россии из этого района.