Аналитики: российское инфопространство начинает терять веру в удержание россией ключевые районы в Запорожье

Детали

Российские “военные корреспонденты”, особенно те, что связаны с “вагнеровцами”, распространяют нарратив о том, что русские войска готовятся вскоре покинуть ЗАЭС.

Глава украинского агентства по ядерной энергетике “Энергоатом” 27 ноября заявил, что российские войска, возможно, готовятся покинуть ЗАЭС и что первым свидетельством этих подготовок являются неопределенные “российские публикации”, которые предполагают, что россия должна передать управление ЗАЭС Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

ISW не видит никаких доказательств неизбежного украинского контрнаступления в Запорожской области, которое могло бы угрожать российским позициям в Энергодаре или Мелитополе. Однако в российской пропаганде появился дискурс, сочетающийся с последовательными утверждениями российского “корреспондента”, оккупационных чиновников и государственных СМИ о концентрации украинских сил вдоль этой оси.

Угрозы Мелитополю также могут быть подготовкой информационного пространства для возможного выхода россии независимо от того, действительно ли так будет. Часто российские официальные заявления о том, что украинские силы продолжают обстреливать ЗАЭС, также могут намеренно или ненамеренно поддерживать это условие.

Напомним

Президент НАЭК “Энергоатом” заявил в воскресенье, что есть признаки того, что российские силы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию, которую они захватили в марте вскоре после вторжения.