Аналітики: російський інфопростір починає втрачати віру в утриманні росією ключові райони на Запоріжжі

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Російські "військові кореспонденти" від пропагандистський ЗМІ, особливо ті, що пов’язані з "вагнерівцями", поширюють наратив про те, що російські війська готуються незабаром покинути ЗАЕС. Глава українського агентства з питань ядерної енергетики «Енергоатом» 27 листопада заявив, що російські війська, можливо, готуються покинути ЗАЕС і що першим свідченням цих підготовок є невизначені «російські публікації», які припускають, що Росія повинна передати управління ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ).

ISW не бачить жодних доказів неминучого українського контрнаступу в Запорізькій області, який міг би загрожувати російським позиціям в Енергодарі чи Мелітополі. Проте у російській пропаганді з'явився дискурс, який поєднується з послідовними твердженнями російського "кореспондента", окупаційних чиновників і державних ЗМІ про концентрацію українських сил уздовж цієї осі.

Погрози Мелітополю також можуть бути підготовкою інформаційного простору для можливого виходу росії незалежно від того, чи дійсно так буде. Часті російські офіційні заяви про те, що українські сили продовжують обстрілювати ЗАЕС, також можуть навмисно чи ненавмисно підтримувати цю умову.

Нагадаємо

Президент НАЕК "Енергоатом" заявив у неділю, що є ознаки того, що російські сили можуть готуватися покинути Запорізьку атомну електростанцію, яку вони захопили в березні невдовзі після вторгнення.