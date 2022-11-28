У кремлі заявили, що російські війська не збираються покидати ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що відведення російських військ від Запорізької АЕС не може бути. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає і не може бути", – сказав пєсков.
Так він відповів на заяву президента Енергоатому Петра Котіна про появу ознак того, що окупанти готуються покинути Запорізьку АЕС.
Додамо
У звіті аналітиків ISW йдеться, що в російському інформаційному просторі починають втрачати віру в здатність російських військ утримувати основні райони на заході Запорізької області, що, можливо, створює інформаційні умови для виходу росії з цього району.