У кремлі заявили, що російські війська не збираються покидати ЗАЕС

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"Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає і не може бути", – сказав пєсков.

Так він відповів на заяву президента Енергоатому Петра Котіна про появу ознак того, що окупанти готуються покинути Запорізьку АЕС.

Додамо

У звіті аналітиків ISW йдеться, що в російському інформаційному просторі починають втрачати віру в здатність російських військ утримувати основні райони на заході Запорізької області, що, можливо, створює інформаційні умови для виходу росії з цього району.