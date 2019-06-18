В Кремле заявили, что Путин найдет слова для встречи с Зеленским

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отметил, что видел заявление Зеленского в одном из интервью о первых словах для возможной встречи с президентом РФ. “У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение (с Зеленским) когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он (президент РФ) тоже начнет общение с правильных фраз”, — заверил Песков.

Напоминаем, в Кремле существуют позитивные ожидания от политики нового президента Украины Владимира Зеленского, при этом понимание его позиции по российско-украинским отношениям отсутствует. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире российского федерального телевидения.