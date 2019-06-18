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У Кремлі заявили, що Путін знайде слова для зустрічі з Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков упевнений, що глава російської держави Володимир Путін знайде правильні слова для бесіди з президентом України Володимиром Зеленським, якщо така зустріч відбудеться, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

У Кремлі заявили, що Путін знайде слова для зустрічі з Зеленським

Відповідаючи на питання журналістів, представник Кремля зазначив, що бачив заяву Зеленського в одному з інтерв’ю про перші словах для можливої зустрічі з президентом РФ. “У мене немає сумнівів, що президент Путін завжди починає спілкування з правильних фраз. У разі, якщо таке спілкування (із Зеленським) коли-небудь відбудеться, я не сумніваюся, що він (президент РФ) теж почне спілкування з правильних фраз”, — запевнив Пєсков.

Нагадуємо, у Кремлі існують позитивні очікування від політики нового президента України Володимира Зеленського, при цьому розуміння його позиції по російсько-українським відносинам відсутнє. Про це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив в ефірі російського федерального телебачення.

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