В Кремле заявили, что Путин не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент РФ Владимир Путин не будет отправлять поздравление или звонить Президенту Украины Владимиру Зеленскому после его инаугурации 20 мая. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами, передает УНН, ссылаясь на ТАСС.
"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", — сказал Песков.
На уточняющий вопрос, когда это может произойти, он ответил: "Я не должен это раскрывать".
"Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".
Песков добавил, что Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским.
"Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты в какой-либо форме между президентами РФ и Украины в ближайшее время.
Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что Российскую Федерацию не приглашали на церемонию инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского.
Как сообщал УНН, 20 мая новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.