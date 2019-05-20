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7 марта, 15:45 • 89057 просмотра

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7 марта, 08:52 • 124020 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137953 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144685 просмотра

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Зеленский принес присягу народу Украины

Зеленский принес присягу народу Украины

Киев  •  УНН

 • 16272 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины, сообщает корреспондент УНН.

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан , соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире ", - произнес Зеленский.

Теперь уже в статусе Президента Украины он получил официальное удостоверение, а также символы президентской власти: знак президента, булаву и гербовую печать. Сейчас Президент Украины должен выступить с первой речью.

Как стало известно, УНН первым указом нового президента станет роспуск парламента.

А следующим решением, вероятно, Зеленский назначит внеочередные выборы в ВР на 14 июля.

После этого, уже в статусе Президента Украины Владимир Зеленский, должен поучаствовать в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в Мариинском дворце. А потом вместе с женой поздравить представителей иностранных делегации. Далее торжественный прием и двусторонние встречи с представителями других государств.

УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.

Украинские Национальные Новости

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