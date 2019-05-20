У Кремлі заявили, що Путін не вітатиме Зеленського зі вступом на посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент РФ Володимир Путін не буде відправляти привітання або дзвонити Президенту України Володимиру Зеленському після його інавгурації 20 травня. Про це заявив сьогодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков в бесіді з журналістами, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
"Президент Путін вітатиме президента Зеленського з першими успіхами у справі врегулювання конфлікту на південному сході України, а також з першими успіхами у справі нормалізації російсько-українських відносин", - сказав Пєсков.
На уточнююче питання, коли це може статися, він відповів: "Я не повинен це розкривати".
"Перші успіхи будуть очевидні. Якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком".
Пєсков додав, що Путін поки що не планує здійснювати контакти з Зеленським.
"Ні, зараз на порядку денному ніяких контактів немає", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи плануються контакти в будь-якій формі між президентами РФ і України найближчим часом.
Нагадаємо, раніше в МЗС України повідомили, що Російську Федерацію не запрошували на церемонію інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського.
Як повідомляв УНН, 20 травня новообраний Президент України Володимир Зеленський приніс присягу народу України.