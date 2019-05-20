У Кремлі заявили, що Путін не вітатиме Зеленського зі вступом на посаду

КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент РФ Володимир Путін не буде відправляти привітання або дзвонити Президенту України Володимиру Зеленському після його інавгурації 20 травня. Про це заявив сьогодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков в бесіді з журналістами, передає УНН, посилаючись на ТАСС.