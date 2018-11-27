В Кремле считают, что нет нужды в прямых переговорах Путина и Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Инцидент с захватом украинских суден российскими пограничниками в Керченском проливе не нуждается в прямых переговорах президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Собственно, ситуация не нуждается в умиротворении... Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации”, — сказал Песков, комментируя предложение госсекретаря США Майка Помпео провести прямые переговоры лидеров для урегулирования вопроса.
Пресс-секретарь отметил, что Путин озвучит свою позицию по этому инциденту “в ближайшие дни”.
“В ближайшие дни позиция президента будет озвучена... Недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неверным”, — сказал он.
Отвечая на вопрос, почему несмотря на серьезность произошедшего инцидента, Путин так и не дал никаких комментариев, Песков заявил, что “президент это сделает, когда посчитает нужным”.
Он предположил, что возможность дать разъяснения у Путина появится на саммите “двадцатки” в Аргентине.
Напомним, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.