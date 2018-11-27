У Кремлі вважають, що немає потреби в прямих переговорах Путіна і Порошенка

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Інцидент із захопленням українських суден російськими прикордонниками в Керченській протоці не потребує прямих переговорах президентів України і Росії Петра Порошенка та Володимира Путіна. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Власне, ситуація не потребує заспокоєння... Запокоєння відбулося позавчора, коли наші прикордонники умиротворили порушників державного кордону Російської Федерації", - сказав Пєсков, коментуючи пропозицію держсекретаря США Майка Помпео провести прямі переговори лідерів для врегулювання питання.

Прес-секретар зазначив, що Путін озвучить свою позицію щодо цього інциденту "в найближчі дні".

"У найближчі дні позиція президента буде озвучена .. Недооцінювати значення і небезпеку подібних провокацій було б неправильним", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чому попри серйозність інциденту, Путін так і не дав жодних коментарів, Пєсков заявив, що "президент це зробить, коли вважатиме за потрібне".

Він припустив, що можливість дати роз'яснення у Путіна з'явиться на саміті "двадцятки" в Аргентині.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Як повідомляв УНН, в МЗС України заявили про збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, а також поранення і взяття в полон членів їх екіпажів і висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

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