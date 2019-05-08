В Кремле отреагировали на планы Украины не признавать российские паспорта жителей ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Кремль продолжит выдавать российские паспорта жителям неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, несмотря на намерение Украины признать недействительными эти паспорта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Так, отвечая на вопрос о том, как Кремль отреагирует, если Украина примет решение не признавать такие паспорта, Песков заявил: "Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа".
Как сообщал УНН, Кабмин Украины планирует принять решение о признании недействительными на территории страны паспортов, которые выдали соответствующие органы РФ гражданам Украины на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.