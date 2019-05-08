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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103377 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105053 просмотра

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7 марта, 08:52 • 128763 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112934 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138676 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144788 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130217 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130288 просмотра

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В Кремле отреагировали на планы Украины не признавать российские паспорта жителей ОРДЛО

В Кремле отреагировали на планы Украины не признавать российские паспорта жителей ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 17274 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Кремль продолжит выдавать российские паспорта жителям неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, несмотря на намерение Украины признать недействительными эти паспорта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, отвечая на вопрос о том, как Кремль отреагирует, если Украина примет решение не признавать такие паспорта, Песков заявил: "Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа".

Как сообщал УНН, Кабмин Украины планирует принять решение о признании недействительными на территории страны паспортов, которые выдали соответствующие органы РФ гражданам Украины на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

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