У Кремлі відреагували на плани України не визнавати російські паспорти жителів ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Кремль продовжить видавати російські паспорти жителям непідконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей, незважаючи на намір України визнати недійсними ці паспорти. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Так, відповідаючи на питання про те, як Кремль відреагує, якщо Україна ухвалить рішення не визнавати такі паспорти, Пєсков заявив: "Яка може бути реакція Кремля? Кремль продовжить видавати паспорти тим громадянам, які це побажають і які підпадають під дію президентського указу".
Як повідомляв УНН, Кабмін України планує прийняти рішення про визнання недійсними на території країни паспортів, які видали відповідні органи РФ громадянам України на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.