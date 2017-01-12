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В Кремле надеются на понимание между В.Путиным и Д.Трампом

В Кремле надеются на понимание между В.Путиным и Д.Трампом

Киев • УНН

 • 8062 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Кремле уверены, что уважения в отношениях РФ и США должно быть гораздо больше и надеются на диалог с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"По крайней мере, господин Трамп говорит о готовности вести диалог. Это не означает готовность согласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно и такого в Москве не ожидают. Но вести диалог - это то, на что стоит надеяться и поможет нам искать выход из многих сложных ситуаций", - подчеркнул Д.Песков.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о возможных перспективах взаимоотношений Москвы и Вашингтона, Д.Песков отметил, что В.Путин надеется на большее уважение со стороны США к РФ.

"Путин своими действиями и в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует уважение к нашим партнерам. Но это уважение может быт только взаимным, односторонним оно быть не может. Поэтому, разумеется, взаимного уважения в российско-американских отношениях, с нашей точки зрения, должно быть гораздо больше", - сказал Д.Песков.

Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут складываться хорошо.

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