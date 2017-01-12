У Кремлі сподіваються на порозуміння між В.Путіним і Д.Трампом

"Принаймні, пан Трамп говорить про готовність вести діалог. Це не означає готовність погодитися в усьому один з одним, навряд чи це можливо і такого в Москві не очікують. Але вести діалог - це те, на що варто сподіватися і що допоможе нам шукати вихід з багатьох складних ситуацій", - підкреслив Д.Пєсков.

Крім того, відповідаючи на питання журналістів про можливі перспективи взаємин Москви і Вашингтона, Д.Пєсков зазначив, що В.Путін сподівається на більшу повагу зі сторони США до РФ.

"В.Путін своїми діями і в своїх заявах чітко і недвозначно демонструє повагу до наших партнерів. Але ця повага може побут тільки взаємною, односторонньою вона бути не може. Тому, зрозуміло, взаємної поваги в російсько-американських відносинах, з нашої точки зору, має бути набагато більше ", - сказав Д.Пєсков.

Як повідомляв УНН, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном складатимуться добре.