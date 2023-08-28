В кремле опровергли связь между выходом судна из украинского порта и восстановлением "зерновой сделки"

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“Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки. Перспектива возобновления зерновой сделки непосредственно зависит от предметного выполнения не на словах, а на деле тех обещаний и тех обязательств, которые были перед российской стороной...”, — утверждает представитель российского диктатора дмитрий песков.

Кроме того, як пишут росСМИ, он заявил, что договоренности о возобновлении зерновой сделки с участием рф, Турции и Катара нет.

“Различные варианты взаимодействия (по вопросу о возобновлении зерновой сделки — ред.) с участием Катара — в настоящий момент каких-либо субстантивных договоренностей на этот счет нет”, — сказал песков.

Он добавил, что в разных форматах якобы различные дискуссии продолжаются.

Дополнение

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. 16 августа первое судно вышло из Одесского порта после 16 июля.

На днях министерство восстановления Украины подтвердило информацию, что второй из заблокированных из-за войны корабль вышел из Одесского порта и направляется по временному коридору. Речь идет о балкере PRIMUS.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что из Украины в Босфор, через территориальные воды трех стран НАТО — Румынии, Болгарии, Турции, — состоялся проход судов с агропродукцией. Он выразил надежду, что этот “коридор” будет работать и в дальнейшем.