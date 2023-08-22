Территориальными водами стран НАТО: Резников рассказал о работе нового "зернового коридора"

Детали

Украинский министр напомнил, что в апреле 2022 года второй раз за 100 лет флагман российского военного флота "был отправлен на дно", и это было сделано украинскими ракетами "Нептун". Он пояснил, что потом флот Украины был усилен вооружением от партнеров, и на сегодня флот рф "не находится в зоне 100 морских миль от украинского берега", страна-агрессор "прячет его ближе к Новороссийску, туда к Керченскому проливу".

"Почему я об этом вам напоминаю? Потому что сегодня вот этот пример прохождения корабля из Украины в Босфор и Дарданеллы состоялся в территориальных водах Украины вдоль берега, в территориальные воды Румынии, территориальные воды Болгарии, территориальные воды Турции. Трудно себе представить, что россияне настолько нагло бы решились атаковать суда в территориальных водах трех стран НАТО... Поэтому мы имеем первый успешный пример", - заявил министр.

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Резников отметил, что Украина делает такие шаги ради гуманитарной миссии. По его словам, из Украины уже было поставлено около 40 миллионов тонн зерна, подсолнечного масла и различных продуктов питания в страны Африки и Азиатско-тихоокеанский регион.

"Мы кормим население планеты Земля, поэтому эта миссия коридора зернового очень важна, поэтому другие страны нас поддержат. Я надеюсь, оптимистическую оценку, что мы и дальше сможем по такому коридору обеспечивать поставку украинской еды в мир", - подчеркнул Резников.

В свою очередь, Тагарев рассказал, что за последние 48 часов в обоих направлениях прошли около 100 кораблей, что "говорит о том, что трафик не остановлен".

"Из этих кораблей лишь несколько было украинских, но я верю, что такая работа будет продолжаться и в будущем. Безусловно, это занимает время, но нам нужно убедиться в том, что все эти пути сообщения безопасны, что нет места никакой провокации российскими военно-морскими судами", - заверил болгарский министр.

Ранее

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. 16 августа первое судно вышло из Одесского порта после 16 июля.

По данным Reuters, 18 августа первое судно, воспользовавшееся объявленным Украиной коридором в Черном море, проходило через турецкий пролив Босфор.

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