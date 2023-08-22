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Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії: обговорили альтернативні шляхи для "зернового коридору"

Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії: обговорили альтернативні шляхи для "зернового коридору"

Київ • УНН

 • 815764 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна розраховує на підтримку Болгарії у питанні альтернативних шляхів для "зернового коридору". Про це, як повідомили у вівторок в Офісі Президента, заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим в Афінах 21 серпня, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Зеленський обговорив з головою уряду Болгарії подальшу співпрацю для захисту нашої держави. При цьому подякувавши зокрема за нещодавні рішення болгарського уряду про надання оборонної підтримки.

Особливу увагу співрозмовники приділили ситуації в Чорноморському регіоні. Як зазначається, було обговорено співпрацю чорноморських держав задля гарантування сталої безпеки в Чорному морі та функціонування "зернового коридору" альтернативними шляхами.

Цитата

"Вдячний Болгарії за засудження одностороннього виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи. Україна готова використовувати альтернативні шляхи для "зернового коридору". Розраховуємо на підтримку Болгарії в цьому", - сказав Зеленський.

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Він подякував Денкову за підтримку української "Формули миру" й готовність болгарської сторони взяти участь у реалізації її конкретних пунктів.

Президент також відзначив приєднання Болгарії до спільної декларації G7 про підтримку України.

Прем'єр Болгарії, як вказано, зі свого боку підтвердив принципову підтримку Кримської платформи, третій саміт якої відбудеться у Києві 23 серпня.

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