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Зеленский встретился с премьером Болгарии: обсудили альтернативные пути для "зернового коридора"

Зеленский встретился с премьером Болгарии: обсудили альтернативные пути для "зернового коридора"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина рассчитывает на поддержку Болгарии в вопросе альтернативных путей для "зернового коридора". Об этом, как сообщили во вторник в Офисе Президента, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в Афинах 21 августа, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Зеленский обсудил с главой правительства Болгарии дальнейшее сотрудничество для защиты нашего государства. При этом поблагодарив в частности за недавние решения болгарского правительства о предоставлении оборонной поддержки.

Особое внимание собеседники уделили ситуации в Черноморском регионе. Как отмечается, было обсуждено сотрудничество черноморских государств для обеспечения устойчивой безопасности в Черном море и функционирования "зернового коридора" альтернативными путями.

Цитата

"Благодарен Болгарии за осуждение одностороннего выхода россии из Черноморской зерновой инициативы. Украина готова использовать альтернативные пути для "зернового коридора". Рассчитываем на поддержку Болгарии в этом", - сказал Зеленский.

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Он поблагодарил Денкова за поддержку украинской "Формулы мира" и готовность болгарской стороны принять участие в реализации ее конкретных пунктов.

Президент также отметил присоединение Болгарии к совместной декларации G7 о поддержке Украины.

Премьер Болгарии, как указано, со своей стороны подтвердил принципиальную поддержку Крымской платформы, третий саммит которой состоится в Киеве 23 августа.

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