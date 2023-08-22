Територіальними водами країн НАТО: Резніков розповів про роботу нового "зернового коридору"

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Український міністр нагадав, що у квітні 2022 року вдруге за 100 років флагман російського воєнного флоту "був відправлений на дно", і це було зроблено українськими ракетами "Нептун". Він пояснив, що потім флот України був посилений озброєнням від партнерів, і на сьогодні флот рф "не перебуває в зоні 100 морських миль від українського берега", країна-агресор "ховає його ближче до Новоросійська, туди до Керченської протоки".

"Чому я про це вам нагадую? Тому що сьогодні от цей приклад проходження корабля з України в Босфор та Дарданелли відбувся в територіальних водах України вздовж берега, в територіальні води Румунії, територіальні води Болгарії, територіальні води Туреччини. Важко собі уявити, що росіяни настільки нахабно б наважилися атакувати судна в територіальних водах трьох країн НАТО... Тому ми маємо перший успішний приклад", - заявив міністр.

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Резніков зауважив, що Україна робить такі кроки заради гуманітарної місії. За його словами, з України вже було поставлено близько 40 мільйонів тонн зерна, соняшникової олії і різних продуктів харчування в країни Африки та Азійсько-тихоокеанський регіон.

"Ми годуємо населення планети Земля, тому ця місія коридору зернового дуже важлива, тому інші країни нас підтримають. Я маю надію, оптимістичну оцінку, що ми і далі зможемо отаким коридором забезпечувати поставку української їжі до світу", - підкреслив Резніков.

Своєю чергою, Тагарев розповів, що за останні 48 годин в обох напрямках пройшли близько 100 кораблів, що "говорить про те, що трафік не зупинено".

"З цих кораблів лише декілька було українських, але я вірю, що така робота буде продовжуватися і в майбутньому. Безумовно, це займає час, але нам потрібно переконатися у тому, що всі ці шляхи сполучення безпечні, що немає місця жодній провокації російськими військово-морськими суднами", - запевнив болгарський міністр.

Раніше

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. 16 серпня перше судно вийшло з Одеського порту після 16 липня.

За даними Reuters, 18 серпня перше судно, яке скористалося оголошеним Україною коридором у Чорному морі, проходило через турецьку протоку Босфор.

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