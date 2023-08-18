Перше судно дійшло українським коридором до Стамбула - Reuters

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Контейнеровоз Joseph Schulte під гонконзьким прапором, який вийшов із українського чорноморського порту Одеса на початку цього тижня, перебував у порту з 23 лютого 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгнення росії до України.

Минулого тижня Україна оголосила про тимчасовий коридор у Чорному морі передусім для вантажних суден, що застрягли в її портах, після одностороннього виходу рф з "зернової угоди", що дозволяла експорт зерна Чорним морем, минулого місяця.

москва не вказала, чи зважатиме вона на судноплавний коридор, а джерела в морських і страхових компаніях висловили занепокоєння з приводу безпеки, зазначає видання.

Місцеві мовники повідомили, що судно кине якір у порту Амбарли на півдні Стамбула.

Раніше

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. 16 серпня перше судно вийшло з Одеського порту після 16 липня.