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19:26 • 39139 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101037 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105441 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105825 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100681 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91688 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109558 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первое судно дошло по украинскому коридору до Стамбула - Reuters

Первое судно дошло по украинскому коридору до Стамбула - Reuters

Киев • УНН

 • 1251195 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Первое судно, которое воспользовалось объявленным Украиной коридором в Черном море, проходит через турецкий пролив Босфор, со ссылкой на очевидца в пятницу сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Контейнеровоз Joseph Schulte под гонконгским флагом, который вышел из украинского черноморского порта Одесса в начале этой недели, находился в порту с 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

На прошлой неделе Украина объявила о временном коридоре в Черном море прежде всего для грузовых судов, застрявших в ее портах, после одностороннего выхода рф из "зернового соглашения", разрешавшего экспорт зерна по Черному морю, в прошлом месяце.

москва не указала, будет ли она учитывать судоходный коридор, а источники в морских и страховых компаниях выразили обеспокоенность по поводу безопасности, отмечает издание.

Местные вещатели сообщили, что судно бросит якорь в порту Амбарлы на юге Стамбула.

Ранее 

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. 16 августа первое судно вышло из Одесского порта после 16 июля.

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