У кремлі спростували зв'язок між виходом судна із українського порту і відновленням "зернової угоди"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У кремлі спростували взаємозв'язок між висуненням торгового судна з українського порту тимчасовим коридором у бік Туреччини та відновленням «зернової угоди». Про це повідомляє Telegram-канал "Вы слушали маяк", передає УНН.
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“Ні, це не має відношення до перспектив відновлення зернової угоди. Перспектива відновлення зернової угоди безпосередньо залежить від предметного виконання не на словах, а на ділі тих обіцянок і тих зобов'язань, які були перед російською стороною...”, — стверджує речник російського диктатора дмитро пєсков.
Крім того, як пишуть росЗМІ, він заявив, що домовленості про відновлення зернової угоди за участю рф, Туреччини і Катару немає.
“Різні варіанти взаємодії (щодо питання про відновлення зернової угоди — ред.) за участю Катару — на даний момент будь-яких субстантивних домовленостей щодо цього питання немає”, — сказав пєсков.
Він додав, що в різних форматах нібито різні дискусії тривають.
Доповнення
10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. 16 серпня перше судно вийшло з Одеського порту після 16 липня.
Днями міністерство відновлення України підтвердило інформацію, що другий із заблокованих через війну корабль вийшов із Одеського порту і прямує по тимчасовому коридору. Йдеться про балкер PRIMUS.
Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що з України до Босфору, через територіальні води трьох країн НАТО — Румунії, Болгарії, Туреччини, — відбувся прохід суден з агропродукцією. Він висловив сподівання, що цей “коридор” працюватиме й у подальшому.