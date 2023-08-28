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У кремлі спростували зв'язок між виходом судна із українського порту і відновленням "зернової угоди"

У кремлі спростували зв'язок між виходом судна із українського порту і відновленням "зернової угоди"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У кремлі спростували взаємозв'язок між висуненням торгового судна з українського порту тимчасовим коридором у бік Туреччини та відновленням «зернової угоди». Про це повідомляє Telegram-канал "Вы слушали маяк", передає УНН.

Цитата

“Ні, це не має відношення до перспектив відновлення зернової угоди. Перспектива відновлення зернової угоди безпосередньо залежить від предметного виконання не на словах, а на ділі тих обіцянок і тих зобов'язань, які були перед російською стороною...”, — стверджує речник російського диктатора дмитро пєсков.

Крім того, як пишуть росЗМІ, він заявив, що домовленості про відновлення зернової угоди за участю рф, Туреччини і Катару немає.

“Різні варіанти взаємодії (щодо питання про відновлення зернової угоди — ред.) за участю Катару — на даний момент будь-яких субстантивних домовленостей щодо цього питання немає”, — сказав пєсков.

Він додав, що в різних форматах нібито різні дискусії тривають.

Доповнення

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. 16 серпня перше судно вийшло з Одеського порту після 16 липня.

Днями міністерство відновлення України підтвердило інформацію, що другий із заблокованих через війну корабль вийшов із Одеського порту і прямує по тимчасовому коридору. Йдеться про балкер PRIMUS.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що з України до Босфору, через територіальні води трьох країн НАТО — Румунії, Болгарії, Туреччини, — відбувся прохід суден з агропродукцією. Він висловив сподівання, що цей “коридор” працюватиме й у подальшому.

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