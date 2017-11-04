В Кремле назвали тему возможной встречи Путина и Трампа

"С большой долей уверенности можно предположить", - ответил он на вопрос, обсудят ли В.Путин и Д.Трамп во время встречи, если она состоится, тему КНДР.

Ранее Д.Песков говорил, что возможная встреча лидеров двух стран на саммите АТЭС во Вьетнаме согласуется.

Напомним, экс-президент СССР Горбачев призвал Путина и Трампа обсудить договор о ядерном оружии.