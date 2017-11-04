В Кремле назвали тему возможной встречи Путина и Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. С большой долей уверенности можно предположить, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР во время встречи, если она будет согласована. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"С большой долей уверенности можно предположить", - ответил он на вопрос, обсудят ли В.Путин и Д.Трамп во время встречи, если она состоится, тему КНДР.
Ранее Д.Песков говорил, что возможная встреча лидеров двух стран на саммите АТЭС во Вьетнаме согласуется.
Напомним, экс-президент СССР Горбачев призвал Путина и Трампа обсудить договор о ядерном оружии.