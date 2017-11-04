У Кремлі назвали тему можливої ​​зустрічі Путіна і Трампа

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. З великою часткою впевненості можна припустити, що лідери Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп обговорять ситуацію навколо КНДР під час зустрічі, якщо вона буде узгоджена. Про це сказав прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"З великою часткою впевненості можна припустити", - відповів він на запитання, чи обговорять В.Путін і Д.Трамп під час зустрічі, якщо вона відбудеться, тему КНДР.

Раніше Д.Пєсков говорив, що можлива зустріч лідерів двох країн на саміті АТЕС у В'єтнамі узгоджується.

Нагадаємо, екс-президент СРСР Горбачов закликав Путіна і Трампа обговорити договір про ядерну зброю.

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