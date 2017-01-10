В Кремле назвали расширение санкций США "рукотворной деградацией" отношений с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Внесение в санкционные списки США по так называемому "акту Магнитского" еще пяти граждан России является очередным шагом по деградации российско-американских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Это дополнительные шаги по такой рукотворной именно деградации наших отношений", - заявил Д.Песков.
На вопрос о возможных российских мерах спикер Владимира Путина сказал: "Этого я не могу сказать".
Он добавил, что в Москве сожалеют о том, что период деградации российско-американских отношений пришелся на второй срок президентства Барака Обамы, однако надеются в перспективе на их нормализацию.
Очередной попыткой нанести ущерб перспективам отношений Москвы и Вашингтона в Кремле назвали и намерение ряда сенаторов США подготовить проект по "всеобъемлющим" санкциям против России.
Министерство финансов США 9 января объявило о внесении в санкционные спискки еще пяти граждан России по так называемому "акту Магнитского", который направлен против должностных лиц, которых в США считают виновными в нарушениях прав человека. В списке - глава следственного комитета России Александр Бастрыкин, а также депутат государственной думы России Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун - двух подозревают в убийстве в Великобритании критика Кремля, бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.
Кроме того, санкции наложены на следователя Станислава Гордиевского, который был причастен к делу Сергея Магнитского, юриста западного инвестфонда фонда Hermitage Capital, именем которого назван американский закон, и Геннадия Плаксина - банкира и бизнесмена, который, по данным фонда, участвовал в схеме хищения средств из российского бюджета, которую разоблачил С.Магнитский. Теперь в "списке Магнитского" - 44 фамилии.
В тот же день сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин объявили, что планируют подготовить проект о "всеобъемлющих" санкциях против России из-за возможного вмешательства Москвы в президентские выборы в США в ноябре.