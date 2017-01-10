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У Кремлі назвали розширення санкцій США "рукотворною деградацією" відносин з РФ

У Кремлі назвали розширення санкцій США "рукотворною деградацією" відносин з РФ

Київ • УНН

 • 6275 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Внесення до санкційних списків США за так званим “актом Магнітського” ще п’яти громадян Росії є черговим кроком із деградації російсько-американських відносин. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

“Це додаткові кроки із такої рукотворної саме деградації наших відносин”, - заявив Д.Пєсков.

На питання про можливі російські заходи у відповідь речник Володимира Путіна сказав: “Цього я не можу сказати”.

Він додав, що в Москві жалкують про те, що період деградації російсько-американських відносин припав на другий термін президентства Барака Обами, проте сподіваються в перспективі на їх нормалізацію.

Черговою спробою завдати шкоди перспективам відносин Москви і Вашингтона у Кремлі назвали і намір низки сенаторів США підготувати проект із “всеосяжних” санкцій проти Росії.

Міністерство фінансів США 9 січня оголосило про внесення до санкційних списків іще п’яти громадян Росії за так званим “актом Магнітського”, що спрямований проти посадовців, яких у США вважають винними в порушеннях прав людини. У списку - голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, а також депутат державної думи Росії Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковтун - цих двох підозрюють у вбивстві у Великій Британії критика Кремля, колишнього співробітника російського спецслужб Олександра Литвиненка.

Крім того, санкції накладені на слідчого Станіслава Гордієвського, що був причетний до справи Сергія Магнітського, юриста західного інвестфонду фонду Hermitage Capital, іменем якого названий американський закон, і Геннадія Плаксіна - банкіра і бізнесмена, що, за даними фонду, брав участь у схемі розкрадання коштів із російського бюджету, яку викрив С.Магнітський. Тепер у “списку Магнітського” - 44 прізвища.

Того ж дня сенатори Джон Маккейн і Бен Кардін оголосили, що планують підготувати проект із “всеосяжних” санкцій проти Росії через можливе втручання Москви у президентські вибори в США у листопаді.

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