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В Кремле назвали "глупостью" заявления о причастности РФ к хакерским атакам

В Кремле назвали "глупостью" заявления о причастности РФ к хакерским атакам

Киев • УНН

 • 7060 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Кремле назвали глупостью заявления претендента на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона о причастности РФ к хакерским атакам. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уже, я не знаю, сколько десятков раз и на каких уровнях только не повторяли, что мы категорически отрицаем любые обвинения в наш адрес в связи с этим, считаем это полной глупостью. Многие утверждения относительно этого мы считаем фальшивкой и непрофессиональной информацией", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, насколько Кремль обеспокоен заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о хакерских атаках России на США и о возможном ухудшении отношений двух стран.

Как сообщал УНН, директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер во вторник, 10 января, заявил, что Россия делала попытки повлиять на выборы минимум в "нескольких десятках" стран.

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